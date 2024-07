Trigun Stampede du studio Orange aura le droit a une seconde et dernière saison appelée Trigun Stargaze.Elle se déroulera deux ans et demi après Trigun Stampede.Yasuhiro Nightow, le créateur du manga original a dessiné une illustration pour l'occasion

posted the 07/05/2024 at 09:41 AM by guiguif