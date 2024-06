Tout le monde l'a oublié vu qu'il n'y a plus de nouvelles depuis 4 ans, mais avec Fairy Tails 2 (et quelque part Farmagia dont il est le charadesigner), Edens Zero, un autre jeu adapté d'une œuvre d'Hiro Mashima, est toujours en développement chez Konami et aura le droit a de nouvelles informations trés bientôt (au TGS ?) .Ces derniers promettent de revivre l'histoire du manga dans des combats en "3D immersifs" ainsi que la possibilité de visiter plusieurs planètes dont "Blue Garden" qui sera un open world.