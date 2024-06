Nouveau trailer pour Sacrifire, très inspiré par la patte "HD-2D" des productions Square-Enix tel que Octopath Travelers ou du remake de Star Ocean 2.La musique sera d'ailleurs composée par Motoi Sakuraba.Sortie prévue un peu partout et démo dispo sur Steam.

posted the 06/08/2024 at 08:40 PM by guiguif