Persona 3 Aigis: The First Mission, l'A-RPG sortie sur mobile en 2007 ressortira sur l'eshop de la Switch et Steam le 6 Juin prochain.Autant vous dire qu'il restera malheureusement uniquement en japonais, sauf si une team de traduction s'en occupe pour la version PC.

posted the 05/29/2024 at 10:22 AM by guiguif