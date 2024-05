☞ Article Gamekyo complet sur ce jeu : ici

C'est vrai que "j'entends" souvent que le marché est "noyé" de jeux indépendants, que c'est difficile de faire le tri pour savoir ce qui serait digne d'intérêt ou pas ; cela dit youtube ou Twitch vous permet d'en voir souvent suffisamment pour vous faire une bonne idée. Perso, récemment avec la découverte de Pepper Grinder et deux trois autres jeux indés ( Tunic, , pour ne citer qu'eux parmi d'autres), j'ai retrouvé du plaisir sur des types de jeux-vidéo où je n'en prenait plus que trop rarement malgré l'affluence toujours plus importante de jeux dispos sur le marché.Je ne peux que trop vous conseiller aussi d'essayer de faire des listes (par exemple sur steam avec vos listes de souhait et découverte). En tout cas, si il y bien un endroit où vous aurez des bonnes surprises c'est sur la scène indé qui regorgent de nouveaux concepts où est souvent réinventé/repensé le game-design, doté d'une créativité sans limite et un mélange ingénieux de mécaniques de différents genres en privilégiant avant toute chose (la plupart du temps) le sens ludique.Sinon, sur gamekyo on m'a déjà vivement conseillé de tester :D'ailleurs , j'ai toujoursen stand-bye que j'attends avec impatience de lancer (sachant déjà par avance que pour la plupart d'entres-eux ce sont d'excellents jeux, j'attends vraiment d'avoir le temps et l'espace de pouvoir m'y immerger pleinement).Je comprends que cela puisse être embêtant de devoir passer son temps à chercher et filtrer parmi la "tonne" de jeux sortant (c'est pour ça perso que j'ai essayé de faire une ‣ Chaine Youtube qui présente des jeux qui me semblent qualitatif et de les ordonnées dans des playlists par genres).