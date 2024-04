Je peux comprendre les développeurs de Paper Mario : La Porte Millénaire sur Switch en ce qui concerne la question posée autour du 30fps vs 60fps. Nous avons essayé pendant longtemps de faire tourner Cereza and the Lost Demon à une vitesse stable de 60 images par seconde.



Nous avons pu maintenir 60 images par seconde dans les scènes de Tír na nÓg, mais il n'était tout simplement pas possible de conserver la même fidélité visuelle et de maintenir 60 images par seconde dans la forêt. Mon choix était soit d'avoir un framerate débloqué avec des chutes fréquentes à 30~50 fps, soit de le plafonner et de maintenir un framerate stable à 30fps.



La partie la plus difficile du développement d'un jeu consiste à choisir les priorités . Tout a un coût, à la fois en termes de temps de développement pour l'implémenter, et en termes de temps de traitement lorsque le jeu tourne... en fin de compte, vous ne pouvez tout simplement pas tout avoir .



Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon ne semble pas visuellement complexe, mais il y a en fait une tonne de post-traitement sous le capot : les couleurs qui s'estompent comme de l'encre au fur et à mesure que vous vous déplacez dans le monde, les motifs d'ombrage sur les objets, la façon dont le monde se courbe pour vous permettre de voir plus loin.



Tous ces effets visuels ont un coût de traitement. J'ai estimé que l'aspect livre d'images faisait partie intégrante de l'expérience globale, et qu'il ne valait donc pas la peine de le gâcher pour atteindre les 60 images par seconde. J'imagine que l'équipe qui a créé Paper Mario a été confrontée à un dilemme similaire.



Ce serait une chose s'il s'agissait d'un portage amélioré du jeu original (c'est-à-dire la version de Pikmin 1/2 pour Switch), mais il s'agit ici d'une reconstruction complète du jeu. Je suis sûr qu'ils ont voulu utiliser des techniques modernes pour faire briller l'esthétique du papier... mais cela a un coût.



Tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que l'équipe a fait le choix qui, selon elle, conduirait à la meilleure expérience globale pour les joueurs. Je vous promets que ce n'est pas une décision prise à la légère ou par « paresse ». J'ai raté l'original, alors j'ai hâte d'y jouer sur Switch !