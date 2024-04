La serie "Moi, quand je me réincarne en Slime" sera adapté en A-RPG en 2.5D avec du city building par le studio Monkeycraft (Klonoa Phantasy Reverie Series) et Zoc pour le compte de Namco Bandai."Revivez l'histoire originale, de la rencontre avec le Kijin à la bataille contre le royaume de Falmuth !De plus, deux nouvelles aventures de l'auteur original sont proposées aux fans !Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans l'histoire et rencontrent de nouveaux alliés, leur communauté passe d'un petit village à une grande nation.Construisez une grande variété de bâtiments pour profiter de la résonance de la tempête qui renforce les résidents à mesure que vous créez de nouvelles structures dans votre village !"Sortie prevue sur tout les supports et dans le monde le 8 Aout