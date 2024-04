Blaze sortira deux nouveaux modèles pour ses deux consoles Evercade, l'XP-R pour le modele portable (480p) et la VS-R pour le modele salon (1080p avec 4 ports manettes), qui ne sont autre que deux nouveaux coloris (sauf l'XP-R qui perd la connexion HDMI pour la connecter sur la TV, a éviter donc).Pour rappelle l'Evercade est une console sous license officielle specialisée dans les compiles de vieux jeux, aussi bien consoles, que PC ou Arcade, mais aussi certains nouveaux jeux indés comme Full Void dont la seule version physique existante pour l'heure est sur Evercade. Une cinquantaines de compiles existent deja, allant de jeux Namco, Data East, Sunsoft, Jaleco, Technos, Interplay ect... https://evercade.co.uk/cartridges/ Ils en profitent pour annoncer les cartouches GIGA, des cartouches de plus grande capacités, permettant d'avoir plus de jeux au formats CD. Ces dernieres couteront 24,99 au lieux des 19,99 habituelles.Et la première compile GIGA sera la Tomb Raider Collection 1 qui contiendra les 3 premiers Tomb Raider (en version PS1).