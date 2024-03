Il y a un tas de choses qu'on entend depuis des années qui arrivent et qui font pschitt :



- La VR : Le Virtual Boy de Nintendo a été le plus gros bide du japonais mais ce ne sera guère mieux ensuite, que ce soit le PSVR, Meta et cie...

C'est quelque chose d'onéreux, de niche et donc pas rentable du tout



- Le cloud gaming : Stadia, énième gros bide de Google qui pensait que la majorité des gens allaient se passer du hardware pour jouer. En dépit des défenseurs et de ce qui pensent que c'est l'avenir, ça se cantonnera à une niche, sans parler des soucis d'infrastructures, de pollution...



- Les consoles hybrides : depuis un moment, il y a une nouvelle hype sur les consoles PC, pensant même que ce serait un énième marché d'avenir car...la Switch a été un succès. La Nintendo Switch doit son succès à son catalogue d'exclusivités, chose que n'ont pas les autres. Et quand on voit le prix des Steam Deck Premium, Rog Ally, MSI Claw, Lenovo...bah c'est beaucoup plus cher et plus limité qu'une PS5 et Series X. Et surtout, ça reste un complément, pas une finalité. La Switch Lite, 100% portable n'est pas la version la plus vendue.



- Les abonnements/services à la demande : certains pensent que le système Netflix est transposable au jeu vidéo. Eh bien, on voit que ces services sont déjà au max et stagnent. Xbox a 34M d'abonnés (Xbox One + Xbox Series + PC GP + Xbox Live) et PS a 47M (PS4 + PS5 + Fusion PSNow et PS+ + PC) . PS a du mal à atteindre les 50M depuis des années.

En France, le SELL a constaté une baisse en 2023



- Les jeux services : Parce que Fortnite a cartonné, donc ça veut dire que ça va marcher pour d'autres. Résultats, un tas de jeux dit "GAAS" qui ont bidé :

E-Football, Babylon's Fall, Suicide Squad, Skull and Bones...

Sony a annulé un tas de gaas alors que Jim Ryan en voulait davantage. Warner Bros a fait beaucoup de ventes avec Hogwarts Legacy mais pensent que Suicide Squad est plus pertinent



- Les NFT : bah ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Mais on n'oublie pas Ubisoft, Square Enix et cie.

Ils avaient tous perdus la tête à ce moment là. C'est typiquement le genre de fantasme qui vire au fiasco tellement c'était prévisible.



- L'intelligence artificielle : pour le coup, ça a un intérêt pour les dev, même si cela peut menacer des corps de métier, un peu comme la robotisation de ligne de production dans certaines usines.

Par contre, l'IA pour les gens du quotidien, notamment les moteurs de recherche, bah ça a pas vraiment pris derrière la hype, alimentée par les influenceurs. Bing + Open AI n'ont gagné aucune part de marché 1 an après. Les gens sont passés à autre chose.



Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas