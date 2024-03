Jeux Video

En cause le fait qu'il a été découvert que dans leur équipe, on trouve Dani Lalonders, lela(lol) concepteur narratif (non-binaire) qui surtout :- Ancienne de Sweet Baby Inc- Etait auparavant dans un studio (qui a juste pondu un truc narratif sur Steam) où elle s'est vantée d'avoir fait de la discrimination à l'embauche en ne recrutant impérativement aucun blanc parce que "c'est trop difficile de travailler avec des blancs" car sachez que dès qu'un blanc parle, c'est potentiellement une "micro-aggression".L'affaire tourne sur plusieurs threads reddit, le compte X du développeur se fait spammer et plusieurs influenceurs ont RT l'affaire n'hésitant pas à qualifier la personne de raciste bien que certains ici même ne comprendront pas ce qualificatif.Bref, je ne donne pas mon avis, je ne fais que relayer voyons