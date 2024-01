The Vagrant, renommé Sword of the Vagrant pour sa sortie sur console, est un Metroidvania a la sauce RPG inspiré par Odin Sphere et Muramasa et développé par O.T.K Games un studio chinois composé de 3 personnes (qui bossent actuellement sur une sorte de Beat Them Up inspiré de River City Girls).Il est disponible partout et en boite sur PS4 et Switch.- Bien beau- Une direction artistique réussie- Les combats bougent bien- De bons boss- OST qui colle bien au jeu- En français sur consoles- Un peu répétitif comme ses inspirations- Level design classiqueMême si il n’atteint pas le degré visuel d’un Vanillaware a cause d’un rendu plus pixélisé et moins detaillé, Sword of the Vagrant est globalement très beau et ses décors sont plutôt variés et assez nombreux. La DA fantasy est globalement sans faute de gout (oui même l’héroïne) et l’OST, en dehors d’une musique techno dégueulasse dans un environnement particulier, accompagne bien le jeu.Les combats de boss sont cool avec parfois plusieurs parties et des attaques qui one shot automatiquement en very hard. Pour finir c’est officiellement en français dans sa version console.Au niveau des points négatif, tout comme Odin Sphere ou Muramasa qui sont les deux titres ayant inspiré ce jeu il a un coté un peu répétitif et le level design reste assez classique sans être mauvais pour autant.