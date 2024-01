Après des années sans nouvelle, AI LIMIT, Soul-like post-apocalyptique du label "PlayStation China Hero Project", sortira sur PlayStation 5 et PC via Steam en 2024.La version PlayStation 4 annoncée précédemment est annulée.Un nouveau trailer montrant un up graphique et un redesign de l'heroine a été diffusé pour l'occasion.AI LIMIT se déroule dans un futur lointain après la chute de la civilisation. Le monde est désormais infesté d'une substance mystérieuse connue sous le nom de Mud, avec des monstres errant sur la terre et des survivants luttant pour survivre. Le joueur incarne Arrisa une puissante entité surnommée "Blader" et dotée d'une incroyable capacité de régénération. Dans sa quête elle explorera les ruines d'anciennes cités grouillant d'ennemis dans le but de dévoiler la vérité derrière l'apocalypse et ainsi semer les graines de l'espoir pour un nouveau monde.Face à une myriade d'ennemis puissants et de monstres vicieux, Arrisa a connu d'innombrables morts et renaissances.Elle manie une grande variété d'armes ce qui lui permet d'exécuter des combos spectaculaires en utilisant les différents mouvements et les sets uniques de chaque arme. De plus sa main gauche peut utiliser des dizaines de sorts pour enrichir son style de combat.Outre ses combats intenses, le monde d'AI LIMIT offre un environnement riche à explorer. Les ruines de ses villes étranges et magnifiques cachent divers armes et des tenues gardés par des monstres puissants ou cachés dans des ruelles profondes. Ces objets sont non seulement dotés d'une puissance incroyable, mais ils renforcent également l'apparence unique d'Arrisa.L'histoire d'Havenswell vaut également la peine d'être découverte. Grâce à sa capacité de Blader, Arrisa peut extraire des informations des artefacts du vieux monde disséminés dans la ville.