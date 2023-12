AUSTIN, Tex. -- 7 décembre 2023 -- Archetype Entertainment, un studio de jeux vidéo basé à Austin et composé de développeurs AAA chevronnés, est monté sur scène lors des Game Awards pour présenter Exodus, son nouveau jeu de rôle (RPG) épique d'action-aventure de science-fiction. Le premier jeu du nouveau studio du légendaire créateur de RPG James Ohlen est un RPG de nouvelle génération, axé sur l'histoire, qui allie une narration cinématographique à un impact émotionnel profond, avec un large pouvoir d'action du joueur et un gameplay moderne de type AAA. L'histoire est alimentée par les conséquences des choix des joueurs en raison de l'impact de la dilatation du temps, et la façon dont ils changent la vie de ceux que nous aimons le plus.

"Dans Exodus, l'humanité a fui une Terre mourante pour trouver un nouveau foyer dans une galaxie hostile - ici, nous sommes les outsiders qui luttent pour leur survie. En tant que Voyageur, vous êtes le dernier espoir de l'humanité. Votre mission consiste à voler des armes et des technologies extraterrestres aux êtres les plus puissants de l'univers, les Célestes - le plus grand ennemi de l'humanité. Mais il y a un piège : la dilatation du temps. En tant que Voyageurs en mission interstellaire, les jours pour vous sont des décennies chez vous. Les sacrifices que vous faites pour protéger vos proches ont des conséquences imprévisibles qui changent votre monde et remodèlent l'avenir. De retour chez vous, vous devez faire face aux conséquences de vos choix. Dans Exodus, les résultats de ces choix se manifestent à un niveau massif, s'accumulant au fil des générations".

Découvrez l'impact émotionnel de la dilatation temporelle - La dilatation temporelle augmente l'impact émotionnel de vos choix scénaristiques comme jamais auparavant. Lors de missions interstellaires à la limite de la vitesse de la lumière, le temps se déplace différemment - les jours pour vous peuvent être des années, des décennies ou même des siècles pour ceux qui sont rentrés chez eux. Le monde que vous vous efforcez de sauver avance sans vous, changeant et évoluant pendant que vous restez derrière. En votre absence, vos amis et votre famille vieilliront et changeront, tandis que vous resterez le même, ce qui vous obligera à exister en dehors du temps.



Explorez un univers de possibilités - En tant que voyageur, vous naviguez dans les étoiles pour voler des armes et des technologies extraterrestres aux êtres les plus puissants de l'univers et au plus grand ennemi de l'humanité, les Célestials. Ces vestiges sont utilisés pour combattre une force destructrice qui menace toute la galaxie, y compris votre planète. Grâce à l'exploration, vous comprendrez mieux votre univers, les Célestes et comment vous êtes lié au destin de l'humanité.



Diriger des compagnons variés - En tant que sauveur de l'humanité, vous dirigerez des compagnons variés dans votre combat pour l'humanité, dont la plupart ont leur propre quête et leur propre histoire d'amour. Prêts à braver des dangers insondables et à regarder l'abîme à vos côtés, ils sont prêts à se joindre à vous pour faire face à tout ce qui se présentera. Il ne s'agit pas seulement de braves soldats, mais aussi de savants génétiquement modifiés, de pilotes de méchas punk, de génies maudits par des virus extraterrestres et bien plus encore...

Nouveau RPG solo de science-fiction d'Archetype Ent. (dirigé par James Ohlen, ancien responsable de BG/KOTOR/DAO + vétérans de Bioware/ND)Communiqué de presse:Drew Karpyshyn (scénariste principal de Neverwinter Nights, KOTOR, ME1/2) dirige l'histoire :HistoirePrincipales caractéristiquesConcept artsLe jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series