Crow Countryvient d'etre annoncé par SFB Games (Snipperclip)Nous sommes en 1990. Edward Crow a disparu. Propriétaire du "Crow Country" (un petit parc à thème situé dans la banlieue rurale d'Atlanta, en Géorgie), il n'a pas été revu depuis qu'il a fermé son parc à l'improviste, il y a deux ans. Le silence est rompu lorsqu'une mystérieuse jeune femme, Mara Forest, s'aventure au cœur du parc d'attractions abandonné pour le retrouver.Pourquoi Crow a-t-il vraiment fermé son parc ?Les rumeurs inquiétantes qui courent sur le pays de Crow sont-elles vraies ?Qui est exactement Mara Forest ?L'histoire de Crow Country explore la cupidité humaine et l'idée d'un péché impardonnable.Comprendra un "mode exploration", pour ceux qui souhaitent profiter du jeu sans se faire attaquer.Une demo est maintenant dispo sur PS5 et PC.

posted the 10/23/2023 at 03:14 PM by guiguif