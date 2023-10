Geeko 8,7/10

XBoxEra 8,5/10

Bang-On Balls: Chronicles est cette combinaison simple mais ultime des bons éléments du jeu de plateforme bac à sable. C'est très amusant, que ce soit en solo ou en coopération, et il y a beaucoup d'objectifs et de défis uniques à relever ainsi que des combats de boss solidement conçus. un magnifique bac à sable à grande échelle qui offre un moment inoubliable à tout le monde.

VideoChums 4/5

Bang-On Balls: Chronicles est un jeu de plateforme 3D impressionnant dans presque tous les aspects. Pour commencer, son gameplay rappelle celui de Super Mario 64 dans le sens où vous explorez des niveaux de type bac à sable à votre rythme tout en essayant de cocher également une liste de défis. tout en découvrant de nombreux secrets et objets de collection en cours de route. Pendant ce temps, vous incarnez une balle en caoutchouc que vous pouvez concevoir et décorer comme vous le souhaitez et le gameplay est tout aussi divertissant lorsque vous rebondissez dans des niveaux sur le thème de l'histoire tout en vous écrasant sur les ennemis et en cassant des objets. , et maîtriser de nombreux scénarios intelligents. Cela peut paraître idiot, mais ses visuels sont étonnamment magnifiques avec des environnements détaillés et de jolis effets de lumière. De plus, vous pouvez profiter du chaos avec jusqu'à 4 joueurs locaux ou en ligne, ce qui est certainement une inclusion fantastique.

Sorti de nulle part, Bang-On Balls Chronicles est l'un des meilleurs jeux bac-à-sable du moment et potentiellement l'un des jeux coopératifs les plus funs du moment. Contrairement à un GTA ou un Assassin's Creed, le jeu ne se prend pas du tout au sérieux. Vous êtes libre d'explorer librement les quatre mondes qui vous sont proposés (pirates, vikings, Japon féodal et conquête spatiale), d'expérimenter autant que vous le voulez, de suivre ou non la trame narrative et de vous lancer ou pas à la recherche des nombreux easter eggs. Le jeu est riche en contenu et a de quoi vous tenir occupé durant des heures. Il est également aussi plaisant à jouer seul qu'à plusieurs (jusqu'à quatre). Bref, si vous avez aimé Goat Simulator mais que vous regrettiez l'absence d'objectif dans l'aventure, vous allez là le parfait candidat pour vous occuper tout cet hiver avec vos amis.