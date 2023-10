Leo Techmaker parle de la crise du jeu vidéo et de la future grève des jeux vidéo qui pointe le bout de son nez. Une vidéo intéressante, qui donne à réfléchir (Crunch, Game Pass, Inflation, IA, démission de Jim Rayan etc...)

posted the 10/06/2023 at 01:09 AM by suzukube