ZPF est un nouveau Shoot Them Up qui sortira sur Megadrive. Il sortira en boite/cartouche via Mega Cat Studios.Une demo de 3 stages a sectionnables a été diffusée sur le site de l'editeur, mais ensuite supprimée.Le youtubeur DrinkWildSoda l'a récupérée et l'a uploadé à cette " adresse " pour ceux qui veulent la tester sur emulateur ou everdrive.Une demo qui tabasse sur le plan visuelle (peut-etre trop au point que ce n'est pas toujours très lisible), mais qui est un peu trop simple pour du shoot, en espérant que la version finale sera plus corsée.