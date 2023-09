En effet le studio Round8 vient de sortir un patch sur PC et Playstation (plus tard sur Xbox) qui a entre autre nerfé son jeu.- Les spectre sont plus forts avec plus de vie- Certains ennemis auront moins de vie- Augmentation des chances de briser la posture de certains monstres et la fréquence de l'étourdissement- Les boss majeurs comme le Roi des Marionnettes ont vu leur barre de vie baisser- Le boss de fin fait moins de dégâts- Augmentation du nombre d'objets d'ergo (ames)- Moins de pièces pour reset son personnageDans ce genre de cas, vive le physique pour avoir la version originale