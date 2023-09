Onion Games connu pour Moon sur PS1, annonce Stray Children sur Switch"Un jour, un jeune garçon est aspiré par un téléviseur et se réveille dans un pays composé uniquement d'enfants.C'est ainsi que commencent les aventures du jeune garçon dans cet étrange et dangereux pays des merveilles."

posted the 09/14/2023 at 03:15 PM by guiguif