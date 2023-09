Le PDG avance plusieurs raisons : peu de créneaux de recrutement, un bon service de garderie, ou encore un “système de points unique” pour acquérir des jeux, des livres, même des voyages.

JV

Le crunch et les mauvaises conditions de travail ? Nintendo semble y échapper.Aujourd’hui, une nouvelle donnée le prouve : chez le papa de Mario et Zelda, le taux de rétention des nouveaux employés (qui sont là depuis trois ans ou moins)… Autrement dit, sur 100 nouvelles têtes, une seule opterait pour la sortie. C’est le Biz Journal qui l’affirme ce 31 août, se basant sur des chiffres observés entre avril 2019-2022. Le compte Tokyo Game Life en fait l’écho.Pour en savoir plus sur le pourquoi du comment, le Biz Journal est allé interroger Keitake Okamoto, PDG d’UZUZ.Co, une société spécialisée dans l’aide à l’emploi : “D’une, les grandes entreprises ont tendance à avoir des salaires élevés et de bons avantages sociaux, ils ont donc tendance à avoir un taux de rétention élevé”, affirme l’homme. Il est bon de noter qu’au Japon, Nintendo n’est pas le plus gros payeur du secteur du jeu vidéo. 9,8 millions de yens par an en moyenne l’année dernière contre 14 millions chez Square Enix et 11 millions chez Bandai Namco. “Mais en ce qui concerne le taux de rétention des derniers salariés, je ne pense pas qu'il existe une autre entreprise du secteur qui ait les mêmes chiffres que Nintendo”, note Keitake Okamoto. Alors, comment expliquer un aussi bon taux ?Surtout, l’homme cite une "entreprise populaire" qui représente le Japon : “Je crois que motiver les salariés à atteindre leurs objectifs a abouti à un gros taux de rétention”. De toute évidence, Nintendo mettrait en place une façon vertueuse de déléguer | faciliter le travail.