Shuntaro Furukawa : Président de Nintendo - Salaire de $2,51 millions sur l'année fiscale 2023.Shigeru Miyamoto : Créateur et concepteur de jeux vidéo chez Nintendo - Salaire de $2,02 millions sur l'année fiscale 2023.Shinya Takahashi : Directeur général et responsable du développement intégré chez Nintendo - Salaire de $1,61 million sur l'année fiscale 2023.Satoru Shibata : Président de Nintendo of Europe - Salaire de $1,19 million sur l'année fiscale 2023.Ko Shiota : Directeur général et responsable de l'administration chez Nintendo - Salaire de $910,000 sur l'année fiscale 2023.A savoir : Yosuke Matsuda, le patron de Square Enix, a rapporté un peu plus de 4 millions de dollars en 2020.L’ancien patron de SEGA, Hajime Satomi, avait un salaire d’environ 3 millions de dollars.D’après un rapport de la société d’information commerciale Games One, le patron d’Activision Blizzard, Bobby Koltick, avait un salaire de 154 millions de dollars. Bien que moins élevé, Andrew Wilson d’EA a reçu un montant important de 34,7 millions de dollars.