Selon le mec qui a leak Rise of the Ronin.

Voilà.



Fiabilité plutôt bonne (NFS Unbound, MH Rise PS/Xbox, date du reveal de l'extension de Horizon 2, etc).



Perso c'est une bonne comme une mauvaise nouvelle.



La mauvaise car j'aimerais bien passer à un autre arc.

La bonne si cela met uniquement en avant le chiard tout maigre, et laisser le prochain épisode exclusivement sur Kratos.





UP :

- N'arrivera qu'en 2024

- Environ 60% de son développement