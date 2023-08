(j'entends par là celle qui vous a procuré le plus de plaisir).

Petit sondage:Quelle est pour vous l'innovation technologique qui a été la plus significative dans le jeu vidéoEst-ce le support CD, le online, la portativité possible des jeux arcade sur console, le gamepass, la wiimote, les dernières évolutions en terme de CPU/GPU, kinect, les GAAS....etc... ?A l'inverse, quelle est l'innovation qui vous ennuie (ou vous a ennuyé) le plus ?