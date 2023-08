1 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 78,838 (596,388 )2 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 14,673 (1,804,457)3 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 14,143 (5,410,605)4 [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation (Spike Chunsoft, 07/28/23) – 13,172 (31,439)5 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 8,486 (3,216,083)6 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 6,921 (4,078,880)7 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 6,491 (1,143,918 )8 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 6,044 (5,250,701)9 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 4,951 (1,273,753)10 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 4,799 (5,085,843)11 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 4,688 (7,506,737)12 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 4,342 (3,432,358 )14 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 3,480 (2,902,376)15 [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) – 3,275 (468,451)16 [NSW] Disney Illusion Island (Disney Games, 07/28/23) – 3,034 (10,206)17 [PS5] Final Fantasy XVI (Square Enix, 06/22/23) – 2,991 (407,880)18 [NSW] Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Bandai Namco, 09/22/22) – 2,796 (197,268 )19 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 2,670 (1,144,903)20 [NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) – 2,616 (284,783)21 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,437 (2,232,955)22 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 2,323 (1,173,351)23 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 2,104 (2,165,108 )24 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 1,911 (1,280,673)25 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 1,804 (1,047,119)26 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) – 1,781 (79,929)27 [PS5] Street Fighter 6 (Capcom, 06/02/23) – 1,566 (52,277)28 [PS4] Street Fighter 6 (Capcom, 06/02/23) – 1,514 (39,015)29 [NSW] CRYMACHINA (FuRyu, 07/27/23) – 1,511 (8,928 )30 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 1,501 (912,238 )Avec peu de sortie, on peut imaginer que cela permets à des titres de maintenir haut dans le top, malheureusement on assiste à la déchéance en direct de la série FF au Japon, la série n'est plus un must-have et ne permettra pas à la Ps5 de s'imposer, la Switch va tranquillement rouler jusqu'à sa remplaçante qui prendra le relais.Je n'attendrais pas la sortie d'un nouveau MHW sur PS5. Pour Sony le Japon c'est finito, déjà les consoles de salon n'ont plus les faveurs du public depuis un certains temps et l'avènement du mobile a encore plus creuser le gap.L'idée peut-être est que seul maintenant un service de streaming performant renversera la table.On a certes pas les ventes demat mais on va pas se mentir sinon cela voudra que chez Nintendo avec le demat leur titre explose tout.2 jeux AAA PS5 sur le top 30 qui vont vivoter péniblement entre 2500 et 1000 ventes par semaines. C'est terrible je trouve pour le marché, il faut de la concurrence pour motiver les créateurs à se surpasser.