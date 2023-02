Même si ce "remaster" tient plus de la grosse fainéantise/arnaque qu'autre chose, on constate que la version Switch semble s'en sortir encore moins bien.Entre les chargements honteux(18 secondes parfois pour ouvrir le menu de sauvegarde)Et le jeu qui se permet d'avoir des lag dans de simple endroit même pas trop chargé visuellementOn notera aussi des plantages avec écran noir, le verra qui se brise avant chaque combat qui semble avoir disparu(alors que c'est toujours le cas sur PS/Xbox).Mais dans l'absolu le jeu n'a guère été retravaillé depuis la version PS3.Les temps de chargement sont parfois plus rapides sur GameCube(oui oui).Et le jeu se paye le luxe de tourner en 1080/30 fps(uniquement sur PS/Xbox la Switch semble ne pas en être capable).Le tout vendu 50 euros.On rappellera quand même que la version PS3 de ToS "Chronicle" coûtait 30 euros lors de sa sortie et comprenait ToS et la suite Dawn of the new World