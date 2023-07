Lost Soul Aside, developpé par Ultizero et edité par Sony Interactive Entertainment revient dans l'actu avec un nouveau trailer (trés avare en nouveauté) pour la convention Chinajoy 2023 ou le jeu est jouable.Le jeu est désormais décris comme un jeu PS5 et PC, la version PS4 ayant disparus.Toujours aucune date de sortie.

posted the 07/30/2023 at 09:18 AM by guiguif