- Le jeu le plus vendu sur PlayStation chaque année sera un jeu Xbox Games Studio- 70% des revenus de ce jeu reviendront à Xbox- Des millions de joueurs PS5 ne joueront qu'à un jeu Xbox (et éventuellement FIFA, enfin je voulais dire EA Sports FC + GTA V)- Il se pourrait que quelques joueurs PlayStation switchent sur Xbox (Game Pass)- Sans le Quick Resume, à chaque démarrage du jeu Call of Duty, le logo Xbox Games Studios apparaitra sur les consoles des joueurs PlayStation concernés.- Il n'y aura plus de deals d'exclusivité Call of Duty pour PlayStation à partir de l'année prochaine.- Call of Duty sera vendu 80 €... Ou disponible directement dans le Xbox Game Pass- Il y a un potentiel pour que l'engouement du Xbox Game Pass continue à augmenter.Source : Andrea PichininiMaintenant, imagine le futur du Xbox Game Pass :