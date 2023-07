Bonjour à tous !Je voulais simplement partager avec vous mon vlog sur le Madin' Japan Festival, un lieu de rencontre pour tous les fans de culture japonais en Martinique !L'occasion de se croiser dans la vraie vie et de sortir de nos grottes de geeks (avec la ROG ALLY à la main, ne soyons pas fous non plus).Je vous souhaite d'excellentes vacances d'été à tous !

posted the 07/04/2023 at 04:34 AM by suzukube