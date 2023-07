Naoki Yoshida avait dit que si il devait y avoir un DLC ou un Spin of pour FF16 ce serait lié au succès du jeu.Fort de ses 3 millions de ventes en moins d'une semaine, Yoshida revient donc sur cette histoire de DLC lors d'une interview pour GameBraves."Maintenant que nous recevons des commentaires de la part des joueurs qui ont joué au jeu, nous comprenons que beaucoup veulent en voir plus, nous le savons et le comprenons. En ce qui nous concerne, nous prenons cela en compte et réfléchissons aux options qui s'offrent à nous pour aller de l'avant, de sorte que, dans un avenir proche, nous puissions vous offrir quelque chose", conclut le producteur.Si aucune piste n'a été donné pour le moment, il est trés probable qu'il se focalisera sur un certain Primordial brièvement évoqué dans le jeu.