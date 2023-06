En attendant un potentiel Shenmue 4, les fans de Yu Suzuki n'ayant pas Apple Arcade pourront avoir de quoi patienter avec l'arrivée de son dernier jeu "Air Twister" sur console.Ce shoot a la Space Harrier sortira sur tout les supports le 10 Novembre prochain et aura meme le droit a une version boite sur PS et Switch.

Who likes this ?

posted the 06/27/2023 at 09:58 AM by guiguif