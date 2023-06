Final Fantasy 16 est une entrée dans la série magnifiquement réalisée, visuellement époustouflante, qui arrive entre les mains des joueurs dans un état poli et exempt de bugs. John nous guide à travers ce qui rend ce jeu si captivant en termes de visuels, d'audio, d'environnements et de personnages, et vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur la qualité et les modes de performance en termes de qualité d'image, de taux de rafraîchissement et bien plus encore. De plus : Square-Enix a effectivement publié un patch du premier jour, et nous avons analysé s'il améliore les performances par rapport à la démo récemment sortie.



