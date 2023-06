Le Tactical-RPG a l'ambiance cyberpunk, Ecsaform (a ne pas confondre avec Escaflown), a eu le droit a un patch en anglais par la team Stardust Crusaders.Le jeu a été développé par le studio Emotion et est sortie en 1999."Ambitieux sur le plan narratif puisqu’un second disque faisait entièrement office d’encyclopédie de l’univers du jeu signé Emotion, il n’a toutefois pas dû bénéficier d’un budget suffisant et il se révèle court (25 heures tout de meme selon Legendra), linéaire et plutôt facile. "La rom patchée est trouvable ici https://cdromance.com/psx-iso/ecsaform-english-patched/