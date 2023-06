Qui bride la next gen?

Alors on va se demander pourquoi elle serait un boulet, du moins à l'heure actuelle, alors que les jeux tournent après tout sur des configs PC moindres ?

Business model

En quoi on ne peut pas comparer la Serie S à un PC?

Techniquement PC et console

sorti trop tot'

Microsoft a dit :

Faites vos jeux next gen sur Serie X et PC, vous choisissez les textures 1080p, appuyez sur le bouton pour recompiler, et hop vous aurez votre version Serie S. c'est (presque aussi simple que ça) ne vous inquiétez pas.

Nan mais les jeux consoles sont mieux optimisés que sur PC, la XSS ne posera pas de soucis

Alors que des joueurs attendent toujours des jeux au rendu vraiment next gen sur console encore en 2023, certains veulent trouver les coupables....- Est ce que la Xbox Serie S est le boulet techno JV de la décennie ?(Spoiler: oui! )- Ou est-ce plutôt le PC de notre SuzuKube national ?(Spoiler: leave SuzuKube alone!Difficile à entendre peut-être pour certains, ou à comprendre aussi pour d'autres... et pourtant...D'ailleurs j'en parlais encore il y a quelques jours avec un ami spécialisé sur les moteurs de jeu, qui bosse sur la 'new gen' depuis l'arrivée des premiers kits de dev.D'abord, il est inutile de comparer l'incomparable, il y a suffisamment de subtilité entre le business model et l'aspect technique du PC en comparaison du monde console pour que cette réflexion puisse être totalement juste, même si elle peut sembler implacable au premier abord.Grosso modo, Microsoft va sortir une next gen autour de 2028, fera probablement du X-gen jusqu'à l'aube 2030 environ à cause d'un parc de nouvelles consoles trop jeune, et par définitionles jeux qui seront sur console Microsoft devront avoir une version Serie S, car c'est. Il n'y a aucune obligation, si l'investissement pour raboter un jeu coute trop cher pour telle ou telle config, l'entreprise ne le fera tout simplement pas.A l'image de la Switch qui malgré son immense succès est privée de la quasi-totalité des AAA, alors imaginons un instant les éditeurs hésiter à se priver d'un vieux matos PC qui représente 1% des joueurs PC...D'abord parce qu'en amont lors du développement d'un jeu, les parcs consoles et PC sont étudiés. Ensuite, le PC 'moyen' est de toute façon (quasi) toujours au moins aussi performant que la console 'moyenne'.Ici, même si le portage sur Serie X se fait facilement, il n'en sera pas forcément de même pour la Serie S et donc il faut l'anticiper et le considérer. Il faut soit abandonner les consoles Microsoft (choix que certains éditeurs feront et font déjà vu que la marque Xbox peine à se redresser et laisse les plein pouvoir à Sony), soit en tenir un minimum compte dès le début du développement,Il y a 4 catégories importantes, ce sont les specs que l'on retrouve sur les fiches techniques des versions PC, et certaines posent ou poseront de gros soucis à la Serie S :Ici tout va bien pour la Serie S. De l'autre côté, traditionnellement, les CPU PC sont overkill pour des applications de type jeu vidéo (à part quelques exceptions) ou lorsque les jeux ont des portages codés avec les pieds, d'où le besoin de patchs pour corriger le tir (Coucou The Last of Us 'Part 1). Le CPU, parfois exotique, des old gens a pu poser quelques problèmes (Cyberpunk pouvait il etre plus vide sur ces machines ?) , mais cette nouvelle génération est plutôt bien dotée.La Serie S est très bien dotée avec son SSD là aussi (l'espace de stockage rikiki de la bête est un autre débat). Sur PC les besoins sont complètement différents, des vieux HDD font encore généralement le taff sur la quasi-totalité des jeux encore en 2023 là ou certains imaginaient que la next-gen et son SSD magique allait chambouler cet écosystème si on revient 3 ans en arrière avec des jeux next gen impossible à sortir sur PC....Bref, autre débat, et s'il est recommandé d'avoir au moins un SSD SATA, tout ce qu'il y a de plus basique, on pourra se passer de SSD NVME sur PC encore tres longtemps tant que les dev feront leur boulot correctement alors qu'ils sont déjà ou vont devenir 'indispensables' dans un environnement console.Là ça commence à coincer, car en 2023, et malgré des moteurs encore bien X-gen, elle propose une puissance de calcul déjà limitée alors pour le reste de la génération... à l'image de vieux GPU PC qui sont tout comme elle, désormais sur les rotules en 2023 et à la limite des configurations minimales (GTX 1060).Le plus gros soucis de la Serie S, et ce depuis sa propre conception.En vulgarisant au max...C'est juste faux et utopique, comme si le passage d'une 'pseudo' 4K vers du 1080p allait faire économiser 6 Go de VRAMet c'est la raison principale du retard de Microsoft sur cette génération, alors qu'ils semblaient en avance sur Sony lors de l'annonce des consoles...Je rappelle en passant, la Serie X (16Go) et la Serie S (10Go) de RAM/VRAM unifiée, il faut encore soustraire sur les 2 machines un peu plus de 2GO d'espace réservé pour l'OS, sans parler de la bande passante bcp plus faible sur la XSS.C'est un gros problème pour les devs car la mémoire a besoin de charger les assets, et les créatifs n'auront presque jamais les moyens de les réaliser plus d'une fois, et ne font plus depuis la génération PS2/GC/Xbox... Donc on se tape ou l'on va se taper des assets limités par la XSS sur tous les jeux next gen.Le composant qui vieilli le plus mal sur PC pour le gaming si on veut rester à jour, c'est la carte graphique, maintenant reprenons ce qu'il y a de plus proche de la Serie S sur le papier en terme de puissance de calcul,Bilan en 2023 de la GTX 1060 6Go?Au final ce GPU est sorti, on remarque :- qu'elle a fait tourner depuis ce temps a peu pres tous les jeux en 1080p/60fps ou 2k/30fps dans des conditions similaires à la PS4 Pro, voire même meilleur.- la XSS, pourtant sur une archi plus recente, ne permet toujours pas de constater un réel avantage technique sur ce que proposait la PS4 Pro ou la 1060, même sur les derniers jeux. Par exemple A Plague Tale Requiem tourne avec un niveau visuel quasi identique sur les 2 machines en 1080p/30fps aussi.face aux consoles vu qu'il me parait difficile de jouer sur old gen à des jeux comme Forspoken, Returnal ou encore A Plague Tale Requiem à l'inverse d'un vieux PC entré de gamme de 2016...L'obsolescence générationnelle, elle, par contre elle est bien réelle (Coucou dualshock 4, PSVR 1....car ce n'est pas que les jeux).Bref,, je ne vois vraiment pas en quoi la XSS pourra ne pas brider la génération, ni la magie Vaudou, ni la une puce cachée ne viendra l'aider...Apres tout, elle n'a ni le fameux Kraken de la PS5 () ni le DLSS pour y croire un peu.