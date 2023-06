Comme annoncé Luminous Production (Forspoken, Final Fantasy XV) a réintégré Square-Enix et les équipes auraient rejoins désormais le staff de Creative Business Unit 2, le département dirigé par Yuu Miyake qui se focus sur la saga Dragon Quest, Nier et les jeux Asano type Octopath Travelers/Bravely Default.Peut-être travailleront-ils sur Nier 3, DQ 12 ou les prochains jeux d'Asano.

posted the 06/01/2023 at 11:08 AM by guiguif