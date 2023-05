Konami sortira en edition physique standard et collector Gestsufumaden: Undying Moon.La version Standard contiendra le jeu mais aussi le jeu original sur Famicom, un artbook digital et une OST digital.La version Collector contiendra un artbook physique et l'OST sur 2 CD ainsi que 3 cartes illustrés.

posted the 05/04/2023 at 10:30 AM by guiguif