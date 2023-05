Yo mina,



Je fais un petit billet d'humeur sur la Xbox de cette génération AKA Series X.



Pour ma part, c'est la troisième Xbox que j'achète.



J'avais pris, sur le tard, la première Xbox pour son côté ultra pété entre les jeux copiés et l'émulation de qualité. Sans parlé d'une utilisation intensive comme lecteur média à l'époque.



Après je trouvais que cette Xbox avait de vrais arguments à l'époque face à la concurrence.

Mais j'avais pas les moyens d'acheter toutes les consoles à l'époque. Donc en priorité la Gamecube puis la PS2 et enfin cette Xbox OG.



Puis j'ai acheté la Xbox OneS, pour son lecteur UltraHD essentiellement et quelques jeux d'occasions aussi mais vraiment avec la WiiU, un PC de compète, la 3DS et la PS 4... pas vraiment besoin d'une console en plus. Mais vu le prix... pour un lecteur UltraHD ça le faisait!



Puis vient enfin cette bête de Tflops avec un design sympa et toujours un bon lecteur UltraHD. Ce qui fait que j'ai revendu ma OneS pour m'offrir cette dernière gen de chez M$.



Puis avec l'annonce du gamepass de plus en plus fournis (sur PC aussi) et la floppé de studio rachetés... Ben je me suis dis d'office c'est un bon achat en complément de la PS5! Voir même, elle aura le lead de cette gen.



Ben pour ma part je dois dire que c'est vraiment la console auquel je joue le moins, depuis que j'ai des consoles, çad, 32 ans. Franchement j'ai du à tout péter faire 60h de jeux depuis 1an et demi.



Les jeux first party... sont vraiment pas incroyable en tout cas je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de killer app.



J'ai fait la fin d'Halo, laisser de la gomme sur le monde ouvert de Forza H5, essayé quelques jeux du gamepass mais rien d'incroyable non plus...



Ce qui fait un bilan très très maigre! Même la N64, à mes yeux, m'a offert de bien belles heures de jeux comparé à cette console. Alors que sur N64, il y avait une cartouche à acheter tous les 3 à 6 mois (en moyenne) sur toute sa durée de vie.



Je dois dire que M$ sait claquer de la tune pour acheter des studios... mais après c'est le vide point de vue sortie...



Franchement des jeux comme Red Fall me donne aucune envie de l'installer! Qui veut encore d'un looter game open world vide et sans scénario ou mise en scène?? Hi-FI Rush est bon, mais c'est pas ça qui me ferait craquer pour acheter la console.



Quand je vois les exclus depuis sa sortie:



As Dusk Falls.

Microsoft Flight Simulator.

Gears Tactics.

Ori and the Will of the Wisps.

Sea of Thieves: Season 5.

Forza Horizon 5.

Gears 5.

Halo Infinite.



Ben c'est pas ouf comparé à la concurrence japonaise...



Ils gèrent super mal leur miriade de studios, ils devraient faire des annonces du type Disney avec Marvel.

Faire des arc sur chaque années avec des annonces de jeux sur un calandrer claire et qui donne envie. Même si Marvel après plus de 10 ans, ça donne plus envie de dormir qu'autre chose....

Mais en gros c'est l'idée! Sentir qu'il y a pleins de studios (et c'est le cas) qui travaillent ensemble et pas chacun dans leur délire.



Avec autant de studio, ils peuvent alimenter leur catalogue tout les 3 mois avec de bon gros jeux.

Mais au lieu de ça, on sent qu'il y aucune cohésion entre les équipes. Qu'ils font ce qu'ils veulent et souvent pas des choses qui décrochent la machoire.



Il n'y a pas de visions à travers leurs studios et racheter Blizzard Activision ne va que gonfler leur CA sans rajouter une vraie direction à leur catalogue de jeux.



Franchement j'avais espéré avoir une gen de feu sur la Xbox series X, avec un hardware carré et puissant.

Mais on voit même les jeux multi-support souffrir en comparaison avec la PS5.



Même des jeux qui sortent par la suite de leur propre giron comme Ghostwire Tokyo sont moins bien optimisé que sur PS5....



Franchement c'est un peu triste et au jour d'aujourd'hui je me demande qui est encore hypé par cette console?



Ok Fable, Starfield, Elden Scrol 6, Forza ert Hellbalde 2 annoncent du lourd... mais ils sortent quand? On n'a rien comme communication et l'année 2023 s'annonce dans la même ambiance de 2022...



Vraiment triste quand je vois cette console sur mon meuble et que je l'allume (presque) jamais.



Et vous vous en pensez quoi?

C'est la fête de votre côté? Vous êtes satisfait ou carrément vous songez à la revendre tant qu'elle ne perd pas trop de son prix?