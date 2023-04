Voilà la position du CMA concernant Nintendo:Nintendo ne sont "techniquement pas capables d'être en compétition contre Microsoft" selon le CMA. L'entreprise japonaise a développé de nombreuses consoles au fil des ans y compris la Nintendo Wii, la Switch et même la Nintendo 64 mais la CMA (Competitions and Market Authority) ont noté qu'ils ne peuvent pas affronter le succès du créateur de la X-Box et de la Playstation. Pour rappel, leur acquisition d'Activision Blizzard a été bloquée au Royaume-Uni.Je pense que ce point de vu veut dire que malgré que la switch est numéro 1 du marché console à aucun moment cela n'a pu être pris en compte dans la situation de position dominante attribué à Microsoft.D'une certaine manière c'est un peu humiliant pour Nintendo.En conclusion c'est vraiment le cloud qui a posé problème.

posted the 04/30/2023 at 09:14 AM