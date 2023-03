Hyper Light Breaker, suite (spirituelle) de Hyper Light Drifter dévoile un premier trailer.On rappelle qu'il s'agira néanmoins cette fois d'un Rogue-like jouable seul ou a plusieurs et qu'il sera edité par Gearbox.Early Access cet Automne.

Like

Who likes this ?

posted the 03/14/2023 at 01:34 PM by guiguif