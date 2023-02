Jeu Fini

Giga Wrecker Alt est un jeu d’Action/Réflexion dans un monde post apo avec une petite couche Metroidvaniesque et développé par Game Freak (Pokemon). Il s’agit de la version console contenant du contenu en plus par rapport a la version PC.Votre personnage pourra absorber des bouts de décors et les pièces des ennemis qu’elle détruira pour s’en servir de plusieurs façons (créer des blocs, une épée, une lance, un missile ect…) enfin de passer les différents environnements.- Très bonne DA- De bons puzzles pas trop prise de tête- Le coté metroidvania- Histoire qui se laisse suivre- Des combats de boss sympa- Durée de vie autour des 10/15h- Réalisation inégale- L’inertie du personnage parfois agaçante- Certains soucis lié a une physique trop poussée- Quelques hitbox mal foutue- Map manquant de détails- OST qui boucle trop viteAu niveau des points positifs Giga Wrecker Alt possède une DA trés colorée qui ne cache pas son inspi des œuvre de H.Imaishi (notamment Kill la Kill), les puzzles sont globalement bien foutu sans être trop prise de tete pour les ¾ d'entre eux, l'histoire est ok, les combats de boss sont intéressants et assez chauds pour certains, et il a une bonne durée de vie (une dizaine d’heures)Mais le jeu est entaché par l’inertie du personnage dont la prise en main est parfois pénible, en particulier la gestion des sauts qui sur les passages un peu tricky peut rendre fou. On ne parlera pas non plus des hits box hasardeuses ou quand un simple caillou sur une plateforme qui peut faire glisser le personnage... La map manque aussi de clarté notamment si vous voulez débloquer la vrai fin car aucun des 25 moniteurs a activer n’es répertoriée dessus. Pour finir il est graphiquement inégale avec un coté flash sur les animations et même si certaines musiques de l’OST sont sympa, elle monte vite a la tète, surtout que les pistes sont courtes et bouclent trop rapidement