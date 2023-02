Si vous n'avez jamais entendu parlé de Treasure Conflix, c'est normal puisqu'il s'agit d'une part d'une exclue japonaise, mais surtout une exclue du Satellaview.A peine traduit en anglais qu'un patch français vient de sortir par Krokodyl et disponible a cette adresse https://www.romhacking.net/translations/6826/ Il s'agit d'un petit jeu de chasse aux trésors et de shoot en arèneVideotest d'un youtubeur de la version anglaise.

posted the 02/23/2023 at 06:28 PM by guiguif