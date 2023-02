Le studio AMATA K.K. (The Tale of Onogoro) sortira le 22 Mars prochain une version PS5/PSVR2 de Last Labyrinth. Si vous possédez deja une version PS4, le jeu pourra etre mis a jour gratuitement. Cette version bénéficiera des nouvelles technologies du PSVR2.De plus la version PS5 pourra être jouer sans avoir le casque PSVR2 dans un mode renommé pour l'occasion Last Labyrinth: Lucidity Lost.À propos de ce jeu:- Vivez une relation unique avec Katia, une fille qui parle une langue que vous ne comprenez pas (Doublé par Stefanie Joosten, Quiet dans Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) avec une bande sonore originale par Hiroki Kikuta (Secret of Mana)- Plus de 10 heures de puzzles escape-room et aventure, avec de nombreuses fins. Coopérez avec Katia dans une expérience VR unique en son genre.- Créé par une équipe de déveleurs vétérans japonais dont les réalisation précédente incluent des titres classiques comme ICO, The Last Guardian, Shadow of the Colossus, Puppeteer, et la série Doko Demo Issyo (avec Toro, le chat mascotte de Sony)Échappez-vous d’un impitoyable manoir accompagné d’une jeune fille que vos mots ne peuvent atteindre.