Après avoir vu la premiere saison je n'avais jamais continué, c'est chose faite et... beh, quelle belle lettre d'amour a Castlevania meme si je n'ai pas fait tout les opus de la saga.Alors oui tout n'est pas parfait, il y a des longueurs, quelques passages pas toujours très bien écrits, Alucard est trop grossier durant les deux premières saisons ce qui lui enleve des points de charismes et les combats, même si certains sont digne de ce qu'on peut trouver dans la japanime comme Carmilla vs Isaac ou Trevor vs La Mort, manquent de frames pour avoir un rendu plus agreable... mais franchement l'univers est là, les persos sont beaux, il y a de belles musiques (le main theme de Lenore), c'est bourré de references et l'histoire est globalement bien foutue pour une license qui ne va pas souvent plus loin dans les jeux video que " il faut tuer Draculer en haut de son chateau".Je reste néanmoins sceptique sur deux points concernant l’épisode final. Le suicide totalement gratuit de Lenore qui était clairement l'un des personnages les plus intéressants (meme si la scene reste emouvante) et Dracula qui revient a la fin avec sa femme en mode cucul ce qui questionne sur ce qui va se passer dans la prochaine serie qui mettra en scene Richter et qui devrait donc se passer 100 ans âpres celle-ci.