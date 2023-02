J'ai regardé en retard le ND d'hier soir.



Personnellement je le trouve bon... mais!



La quantité y est et avec pour détail d'avoir pratiquement tous les Tiers qui proposaient au moins 1 titre (manque juste de tête Falcom, curieux qu'un Y's n'est pas été montré)



La variété aussi était présente: rpg, action, sport, etc aventure...manquait juste un jeu de caisse (dans mon avis j'occulte les DLCs donc le Yoshi pack pour Mario kart n'a pas le droit de citer).



Les Tiers donc:



LEVEL 5

Fantasy Life i :The Girl Who Steals Time

Decapolice

Professor Layton and the New World of Steam



SEGA

Samba de Amigo : Party Central



KONAMI

Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!

WBSC eBASEBALL: Power Pros



SQUARE ENIX

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

Octopath Traveller 2



KOEI TECMO

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg

Project zero : Mask of the Lunar Eclipse..pas de sortie physique en occident pfff



ATLUS

Etrian Odissey Origins



SPIKE CHUNSOFT

Natsu-Mon: 20th Century Summer Vacation

Rain Code : Master Detective Archives



CAPCOM

Ghost Trick: Phantom Detective



BANDAI NAMCO

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie

Tales of Symphonia Remastered



MARVELOUS

Fashion Dreamer



et donc Nintendo:

Metroid Prime Remastered

Baten Kaitos 1 + 2 remastered

Advance Wars 1+2 re-boot camp

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Kirby's Return to Dreamland Deluxe

Zelda : Tears of the Kingdom

Pikmin 4

avec cela si on rajoute Fire Emblem Engage on peut dire que les 6 premiers mois de 2023, Nintendo assure



Maintenant le MAIS:

Bah on est véritablement face à une orgie de remaster (titres en gras)

Pour ce ND de plus Nintendo n'a présenté aucune nouveauté qu'on ne connaissait pas le leak pour Baten Kaitos tue la belle surprise).

Atlus, Capcom et Sega en service minimum, limite c'est pour dire qu'ils existent. On s'imagine qu'ils occupent leur planning pour préparer le soutien à la prochaine console.



Bandai Namco bon heureusement qu'ils sont partie prenante pour Baten Kaitos.



L'excellente surprise de ce ND s'est avec Level 5...Decapolice a fait son effet ainsi que le retour de Layton (mais qui semble encore loin d'être montré)



Le gros titre hors Nintendo à retenir c'est bien sur Momotaroh qui va sans doute encore remplir les poches de Konami.



Chez Nintendo rien de vraiment neuf, à vrai dire le titre qui m'a étonné (avec Baten Kaitos) c'est bayonetta Origins qui semble vraiment être un très bon jeu alors qu'on aurait cru à un petit délire de Platinum.



Bizarrement je me dis maintenant que Pikmin 4 aurait été super pour le lancement de la switch 2 (encore plus beau donc).



Baten Kaitos est une belle annonce, toutefois on voit que le budget était serré: pas de traduction pour le 2 ème opus et on peut regretter des modèles 3D faiblards alors qu'il y avait moyen de s'amuser.



Pour Zelda, cela a l'air vraiment cool seul truc je trouve assez étrange ce genre de présentation presque improvisé, le premier trailer de BotW avait fait sauter Internet...là c'est un mélange de plusieurs moment et genre débrouillez vous avec.



Le Metroid a l'air d'être très très soigné mais c'est bizarre car avec les rumeurs on s'attendait à une trilogie permettant de le vendre au prix fort.