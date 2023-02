Ce n'est un secret pour personne, et cela c'est confirmé avec le Nintendo Direct d'hier soir, la Switch arrive désormais à la fin de la sa durée de vie après presque 7 ans de bons et loyaux services.



L'un de mes attentes d'hier, au delà d'espérer voir arriver une machine plus puissante pour accompagner Zelda, c'était de voir Nintendo appliquer une baisse de prix conséquente sur sa console. Hors il n'en a pas été question visiblement!



Je trouve toujours honteux qu'une console sortie en 2017 et se vendant à la pelle soit toujours proposé à plus de 200 € en neuf, surtout vu le matos embarqué...



Nintendo frapperait un grand coup en baissant par exemple le model light à 150 € et la Switch base à 200€ pourtant, mais je pense que ce n'est pas l'ordre des priorités chez Big N et c'est bien dommage :/



J'ai déja une Switch personnelle, mais j'aimerais bien en prendre une deuxième pour jouer a plusieurs, et je pense que nous sommes plusieurs a faire ce constat.



Voila, c'était mon petit coup de gueule de la matiné, qu'en pensez vous?



ps : tres content des annonces soft ceci dit, me tarde de faire ENFIN Advance Wars et Baiten Kaitos ^^