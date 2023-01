Jeux Vidéos

Ayant commencé et déjà pas mal poncé Assassin's Creed Origins il me vient aujourd'hui une question !



Quel est le jeu que vous trouvez excellent dans sa mise en place de ses frontières ? C'est à dire la zone de fin de carte.



Par exemple avec Horizon Zero Dawn ou Forbidden West le jeu vous laissera marcher au delà de la limite de la carte jusqu'à charger votre dernier point de passage, pour Assassin's Creed c'est sensiblement la même chose mais avec une désynchronisation.



Bref quel jeu pour vous a la meilleur mise en place de cette limite avec laquelle vous vous dites quel fait naturel ?