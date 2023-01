Oyiez oyez ! Chère communauté de Gamekyo, j'ai décidé de me résoudre à réaliser la vidéo dont certains rêvent ici (même pas secrètement en plus) : Une vidéo qui explique pourquoi vous ne devez pas acheter une Xbox Series S !Une vidéo qui vous exposera les défauts de cette console nouvelle génération conçue par Microsoft pour être accessible aux petites bourses et être une véritable porte d'entrée au Xbox Game Pass pour le grand public, avec des offres à seulement 229 € (manette comprise s'il vous plait, celle avec la meilleure ergonomie du marché).Et vous, de votre côté, quels sont les points rébarbatifs sur cette console ? L'auriez-vous acheté si elle possédait un lecteur de disque ? Ou peut-être auriez-vous préféré une Xbox Series X sans lecteur à 399 € ? Dites-moi tout !Bonus : Un let's play de Othercide sur cette même console (je l'ai racheté en plus de ma version Switch, ça m'apprendra à stocker des jeux pour mon Backlog long de 4.5 années lumières)