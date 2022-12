SONY vient d'ailleurs d'en proposer : ici Il y a également des packs qui mettront moins de temps à partir.Il y en a également actuellement sur la Fnac : là et chez Leclerc : ici Si vous voulez absolument la console toute nue c'est-à-dire pas un pack, Sony en propose ces temps-ci quasiment tous les jours et pas besoin de maxi courir comme avant. Suffit de guetter les moments de disponibilités à travers des pages comme Dealabs ou autre.Bref, si vous êtes à la recherche d'une PS5 il y a pas de raison que vous n'en trouvez pas.

posted the 12/19/2022 at 11:27 AM by axlenz