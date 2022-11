Les Game Awards ne sont pas les seules évènements récompensant les jeux vidéos, évidemment c'est le plus plus connu, mais il y a également les Golden Joystick Awards tenus par le site GamesRadar+. Cette année j'ai un peu oublié et pas vu l'info (surtout que cette année c'est la 40e édition de l'évènement, créé en 1983 pour information), mais on a aujourd'hui les gagnants alors je vous partage cela (avec les nominés, vu qu'il n'y a pas eu d'article avant pour les présenter) (en gras, les gagnants).Et c'est Elden Ring qui gagne le Ultimate GOTY 2022. Légendes Pokémon: Arceus, celui du meilleur jeu Nintendo, Stray coté PlayStation et Grounded pour Xbox. Le Steam Deck est élu sans difficulté meilleur nouvel hardware de l'année (face à des accessoires...).Les gagnants de l'année précédente : https://www.gamekyo.com/blog_article459853.html IMMORTALITYI Was A Teenage ExocolonistNORCOReturn to Monkey IslandWayward StrandApex LegendsDestiny 2Final Fantasy XIVFortniteMinecraftLost ArkPokémon GOThe Elder Scrolls OnlineThe Sims 4A Plague Tale: RequiemCult of the LambGhostwire: TokyoHorizon Forbidden WestLost in PlayHalf MermaidInterior / NightRoll7Terrible ToyboxTribute GamesDestiny 2: The Witch QueenFinal Fantasy XIV: EndwalkerGuild Wars 2: End of DragonsGTA Online: The ContractTotal War: Warhammer III - Immortal EmpiresCore KeeperDisney Dreamlight ValleyDune: Spice WarsGloomwoodVampire SurvivorsDorfromantikNeon WhiteRollerdromeTeardownTunicLEGO Star Wars: The Skywalker SagaMultiVersusSplatoon 3Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s RevenueTiny Tina’s WonderlandsGran Turismo 7OlliOlli WorldTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s RevengeWe Are OFKXenoblade Chronicles 3Alan Wake 2 Reveal TrailerBloody Hell Hotel Reveal Trailerskate. Still Working On It TrailerThe Callisto Protocol The Truth of Black Iron TrailerTime Flies Announcement TrailerDreamsGRID LegendsNo Man’s SkySplatoon 3WarframeAnalogue PocketBackbone One: PlayStation EditionPlaydateRoccat Kone XPWD_Black SN850 NVMe SSD for PS5Angela Bassett (Regalla dans Horizon Forbidden West)Ashly Burch (Tiny Tina dans Tiny Tina's Wonderlands)Christopher Judge (Kratos dans God of War Ragnarok)Dominic Armato (Guybrush Threepwood dans Return to Monkey Island)Ted Rami (Travis dans The Quarry)Kirby et le Monde OubliéLive A LiveNintendo Switch SportsSplatoon 3Xenoblade Chronicles 3Hardspace: ShipbreakerNeon WhiteTeardownTotal War: Warhammer 3Warhammer 40,000: Chaos Gate - DaemonhuntersElden RingGran Turismo 7Horizon Forbidden WestSifuThe Last Of Us Part IAs Dusk FallsDying Light 2: Stay HumanHalo InfiniteScornSniper Elite 5Assassin’s Creed MirageDead Island 2Dead SpaceExoprimalFinal Fantasy VII RebirthFinal Fantasy XVIForspokenHogwarts LegacyHollow Knight: SilksongHonkai: Star RailKerbal Space Program 2Marvel’s Spider-Man 2Mass EffectRedfallStar Wars Jedi: SurvivorStarfieldStreet Fighter 6Warhammer 40,000: DarktideBayonetta 3Call of Duty: Modern Warfare 2God of War: RagnarokGran Turismo 7Horizon Forbidden WestImmortalityMario + Rabbids: Sparks of HopeNeon WhiteReturn to Monkey IslandTeardownXenoblade Chronicles 3