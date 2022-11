ActuGaming

Remedy et 505 Games vont donc bien co-développer et co-éditer le jeu, qui. Ce second épisode aura droit à un budget initial de 50 millions d’euros et utilisera le moteur interne du studio, Northlight. N’attendez pas que le titre se dévoile prochainement, puisqu’on nous prévient que le projet en est encore à sa phase de conception, c’est pourquoi seul un artwork nous est présenté aujourd’hui.Tero Virtala, PDG de Remedy, déclare : « Je suis maintenant fier de confirmer que le jeu Control à plus gros budget, également connu sous le nom de Heron, est Control 2, une suite de notre jeu Control. »