Il est possible que ces chiffres aient pu être différents si le line-up de lancement du PSVR2 avait été plus fourni

Les pré-commandes démarrent le 15 Novembre, cependant PlayStation n’a pas pris la peine de mettre en avant son PSVR2 durant la Paris Games Week ?

la VR Console risque de s’étouffer dans une niche, déjà dans une niche…

Pour résumer

Un prix plutôt justifié par rapport aux matériels proposé (sachant qu'en plus l'inflation touche tout les secteurs)

Un prix qui dit dès le départ ce que va couter aux joueurs le fait de vouloir le PSVR2 (donc en incluant de base le prix des "manettes"), ce qui explique aussi le prix.

Une concurrence plus présente par rapport aux prix

Une période pas du tout favorable pour la sortie du PSVR2 pour les acheteurs/joueurs (inflation etc)

Une communication de Sony fait pratiquement en catimini

Un catalogue de lancement mitigé

Un manque de visibilité à long terme sur les jeux qui sortiront